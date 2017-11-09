Самый крупный фестиваль киберспорта прошел в Петербурге

В Петербурге на главной арене концертно-спортивного комплекса «Сибур Арена» прошел масштабный Фестиваль киберспорта «Защитник».

Организатором выступила Санкт-Петербургская Федерация Компьютерного спорта при поддержке губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. Фестиваль объединил профессиональных спортсменов и любителей киберспорта, а также гостей и жителей города, интересующихся современной игровой индустрией.





Главным событием Фестиваля стал турнир по Counter-Strike: Global Offensive, онлайн-квалификация. Турнир получился по-настоящему международным. Всего в отборочном туре приняли участие 200 команд. Среди них игроки из России, Казахстана, Латвии, Литвы и Украины.





Гости Фестиваля смогли насладиться зрелищными кибербоями, и стали свидетелями финального поединка лучших игроков в Counter-Strike. Посетителей Фестиваля ожидали различные развлекательные площадки, зоны Free-to-play и шоу косплея.







Призовой фонд составил 1 млн рублей, который поделили среди победителей. 1 место - заняла команда «Spirit», 2 место - «Pro100», 3 место - «EPG».

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин