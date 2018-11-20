Самый дорогой отель России находится на Невском проспекте

За сутки в номере "люкс" придется заплатить 700 тысяч рублей.

Эксперты онлайн-сервиса Aviasales на основе анализа бронирования россиян во время зимних каникул смогли назвать самую дорогую российскую гостиницу. Она находится в Санкт-Петербурге

Отель "Талион Империал" находится в здании дворца XVII века. Сутки в номере "люкс" стоят 700 тысяч рублей. В номере стоит антикварная мебель и кровать с балдахином. Площадь комнаты – 240 квадратных метров. На завтрак постояльцем этих апартаментов предлагается икра и шампанское.

На втором месте оказался московский отель и на третьем гостиница в "Сочи Парке".

Фото: Талион Империал