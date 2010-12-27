В Смольном назвали самых богатых чиновников за 2017 год в Петербурге

Смольный опубликовал информацию о доходах членов администрации Петербурга.

Правительство Петербурга опубликовало сведения о доходах чиновников за последний год. Самым богатым человеком Смольного оказался вице-губернатор Александр Говорунов, руководитель администрации Северной столицы. Он заработал более 13 млн. рублей за 2017 год. В собственности петербуржца находятся две квартиры с общей площадью в 300 кв.м., а также земельный участок (сад) и иномарка "Ауди". Отметим, что супруга Говорунова за этот же период времени получила два мл. рублей в качестве заработной платы.

"Серебро" ушло вице-губернатору Олегу Маркову, который внес в декларацию 9 млн. рублей.Завершает тройку вице-губернатор Владимир Кириллов в 4 млн. рублей.

Наиболее скромные доходы оказались у председателя Комитета по благоустройству ВЛадимира Рублевского. Чиновник указал 2,3 млн. рублей в качестве заработанных денег. Он владеет квартирой, мотоциклом, собственным домом и двумя земельными участками.

