Сами Насери после избиения в центре Москвы прооперировали глаз

Медики рассказали о самочувствии актера.

Вечером 5 августа в центре Москвы мужчина избил Сами Насери, который отдыхал в одном из баров Москвы на Тверской.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа. Сами Насери с большой компанией отдыхали в баре. Там произошла стычка с другими посетителями увеселительного заведения, во время которой мужчина ударил французского актера в лицо. После драки Насери госпитализировали в НИИ Склифосовского, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. После этого актера выписали. Но ему потребовалась операция на глаз. Сами Насери решил оперироваться в Москве.

Сами Насери был прооперирован в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. Сообщается, что операция прошла успешно и актер чувствует себя хорошо.

Канал Mash опубликовал видео, на котором компания Насери выдвигается в бар, где вскоре и произошла драка. По некоторым данным актера избил гражданин Белоруссии, который сообщил СМИ, что Сами Насери и его компания вели себя неподобающе. Грубили сотрудникам бара, распускали руки, а ребята просто решили заступиться.

Сами Насери живет в Москве уже не первый месяц, где его брат снимает фильм "Краб".

Видео: Mash

Фото: соцсети