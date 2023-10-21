Француз оценил такие бренды как Feed Up и Tashkent Index.

Звезда фильма "Такси" Сами Насери на китайском родстере снялся в узбекской рекламе. Данный автомобиль является копией Chevrolet Corvette. Актер из знаменитого французского блокбастера появился кадре на ташкентском автомобильном рынке Tashkent Index, но при этом он оценил и местную сеть фастфуда Feed Up. Сюжет рекламы, снятой в столице Узбекистана, рассказывает о том, как посетитель авторынка интересуется экзотическим китайским родстером Songsan SS Dolphin. Далее иностранная звезда наглядно демонстрирует ему характеристики транспортного средства.

Легенды выбирают авторынок Tashkent Index! слоган в рекламе

Известно, что француз Сами Насери дополнительно посетил Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути", который состоялся в столице Узбекистана в период с 29 сентября по 2 октября.

Напомним, что машину Songsan SS Dolphin выпускает китайский конгломерат BYD. Она представляет из себя копию классического американского спорткара Chevrolet Corvette C1 1958 модельного года. Однако отличие от оригинальной версии заключается в искажении пропорций кузова.

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Фото и видео: YouTube / Sarvar Karimov