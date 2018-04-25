Знаменитый французский "таксист" Сами Насери перебрался в Россию

Знаменитый французский актер Сами Насери живет в России уже 10 месяцев и готовится к съемкам фильма "Краб".
Сами Насери, известный всем по франшизе Люка Бессонна "Такси", снимется в главной роли в фильме про гангстеров. Съемки фильма будут полностью проходить в России. В основном это будет Ростов и Ялта. Сценарист и режиссер фильма брат актера - Биби Насери.
В данный момент ведутся переговоры с Министерством культуры РФ и другими организациями. Актер сообщил, что в фильм планируется позвать как французских актеров, так и российских. Кастинг еще только планируется, поэтому у российских актеров есть шанс сыграть в этом фильме.
Съемки фильма планируется завершить до зимы 2018 года. В фильме ожидается много юмора и невероятных ситуаций.
На кинофестивале ММКФ возглавил жюри короткометражных фильмов. В Instagram артиста появилось видео из Москвы и фотографии с ММКФ.
Instagram/samynacerioff