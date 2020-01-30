Самца выдры Финика угостили каштанами и рыбой в Ленинградском зоопарке

Финик сразу дал понять, что его нужно заинтересовать чем-то посущественнее каштанов.

В Ленинградском зоопарке выдру Финика угостили каштанами и рыбой. Сотрудники сначала дали Финику каштаны, но хищник отказался. Об этом рассказали в зверинце.

Как рассказали сотрудники, Финик сразу дал понять, что его нужно заинтересовать чем-то посущественнее каштанов. Рыбка была спрятана в ведерке под каштанами. Питомец обрадовался, когда нашел ее.

Финик самостоятельно искал любимые вкусности. На кадрах видео Финик забрался на дерево, чтобы получить рыбу. Финик совсем не ленивый зверь, после приема пищи он ныряет в воду.

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк

