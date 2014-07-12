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Самая крупная колония цапель покинула Ленобласть
Сегодня, 18:12
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Самая крупная колония цапель покинула Ленобласть

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Птицы улетели по естественным причинам.

Цапельник в пригороде Киришей в Ленинградской области резко опустел, сообщил зоолог Павел Глазков накануне, 7 августа. 

Специалист отметил, что ничего страшного не произошло, ведь птицы улетели по естественным причинам, а некоторые "обещают" вернуться. По его словам, сейчас у цапель в разгаре послегнездовое перемещение, когда птицы разлетаются от мест гнездования в разных направлениях, в том числе и северном, на расстояние до 300 км. Некоторые птицы вернутся, некоторые останутся осваивать новые территории. 

Цапли много лет используют гнезда, образуют стабильные пары, насиживают построенное гнездо и выкармливают потомство. В пригороде Киришей находится самая крупная смешанная колония серых и больших белых цапель. Специалисты насчитали там 73 гнезда. Отмечается, что на одном дереве могут находиться до 5 гнезд.

Фото: Вконтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков

Теги: ленобласть, перелетные птицы, цапельник
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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