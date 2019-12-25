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Синоптик Колесов: ночь на 21 августа оказалась самой холодной в августе
Сегодня, 12:42
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Синоптик Колесов: ночь на 21 августа оказалась самой холодной в августе

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Солнце в Петербурге за полмесяца светило 91,2 часа. 19 августа оно вовсе не показывалось на небосводе.

Во второй декаде августа в Северной столице установилась достаточно тёплая, сухая и солнечная погода. При этом приближение прохлады ощущается все ближе: так, ночь с 20 на 21 августа оказалась самой холодной за месяц. Об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Так, минувшей ночью столбики термометров в городе опустились на уровень +11,7 градуса, в то время как средний показатель за вторую декаду месяца составил +19,9 градуса. Кроме того, за этот период выпало 11,9 мм осадков, что составляет 14 % от месячной нормы.

Солнце в Петербурге за полмесяца светило 91,2 часа. 19 августа оно вовсе не показывалось на небосводе, а 16 августа стало самым тёплым днём, когда температура поднялась до уровня +28,7 градуса.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 21 августа будет солнечно и без дождей.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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