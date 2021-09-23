В Петербурге 21 августа будет солнечно и без дождей

Температура воздуха +21…+23 градуса.

В понедельник синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться гребнем антициклона, медленно уходящим на юго-восток. В регионе ожидается переменная облачность, без осадков, лишь поздним вечером на западе региона пройдут небольшие дожди, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 21 августа +21…+23 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер южный 1-6 м/с.

Во вторник пройдут дожди и похолодает до +18…+20 градусов.

Фото: Piter.tv