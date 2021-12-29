Самая дешёвая доля в квартире Петербурга продаётся за 200 тыс. рублей

Наиболее дорогая доля сегодня оценивается в 44,2 млн рублей.

В среду, 12 января, в пресс-службе профильного агентства недвижимости "Доли.ру" сообщили Piter.tv, что в ноябре 2021 года спрос на покупку долей в квартирах Петербурга вырос почти на 3% относительно октября. Рост числа запросов в городе фиксируется в течение 2 месяцев подряд.

Всего за 11 месяцев спрос на покупку долей вырос на 75% по сравнению с данными прошлого года. В начале декабря 2021 года на рынке долей, которые не являются комнатами, экспонируется 188 предложений. В среднем предложения стоят 4,36 млн рублей. При этом средняя стоимость одного "квадрата" обойдется в 62,3 тыс. рублей. Средняя же площадь предложений составляет 70,07 кв. м.

Самую дешевую долю продают за 200 тыс. рублей. За эту цену предлагают 1/20 квартиры, которая располагается в Кронштадте. Общая площадь квартиры составляет 63,9 кв. м.

Наиболее дорогая доля сегодня оценивается в 44,2 млн рублей: объект находится на проспекте Юрия Гагарина, а общая площадь квартиры составляет 340 "квадратов".

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