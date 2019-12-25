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Неизвестный ограбил салон связи средь бела дня
Сегодня, 21:53
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smirenny

Неизвестный ограбил салон связи средь бела дня

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Пострадал магазин на Литейном,  64.

Днем в воскресенье, 29 марта, неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи, сообщили 78.ru.

Сообщается, что преступник зашел в магазин на на Литейном, 64 около четырех часов. Он сделал вид, что выбирает себе мобильный телефон, когда продавец-консультант показывала ему различные модели. Затем злоумышленник прижал девушку к себе одной рукой и начал забирать телефоны. Недосчитались семи смартфонов. 

Ранее мы писали, что доска, отвалившаяся от свеса крыши, разбила стекло припаркованной машины.

Фото: pixabay

Теги: ограбление, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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