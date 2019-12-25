Неизвестный ограбил салон связи средь бела дня

Днем в воскресенье, 29 марта, неизвестный мужчина ограбил салон сотовой связи, сообщили 78.ru.
Сообщается, что преступник зашел в магазин на на Литейном, 64 около четырех часов. Он сделал вид, что выбирает себе мобильный телефон, когда продавец-консультант показывала ему различные модели. Затем злоумышленник прижал девушку к себе одной рукой и начал забирать телефоны. Недосчитались семи смартфонов.
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Фото: pixabay
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