Воришка на Народной вынес из салона четыре мобильника

Он разбил витрину и его даже не смутило присутствие в зале консультанта.

В Невском районе неизвестный ограбил сотовой связи, он вынес оттуда 4 мобильных телефона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.



По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина 10 февраля зашел в сало на Народной улице, разбил витрину, забрал мобильные телефоны и скрылся с места происшествия. Его не смутили другие посетители и 24-летний консультант.

По факту проводится проверка, воришку пока что не удалось найти. Точная сумма ущерба пока что не известна.

Фото: Piter.TV







