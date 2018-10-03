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Воришка на Народной вынес из салона четыре мобильника
Сегодня, 9:43
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nastya960

Воришка на Народной вынес из салона четыре мобильника

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Он разбил витрину и его даже не смутило присутствие в зале консультанта.

В Невском районе неизвестный ограбил сотовой связи, он вынес оттуда 4 мобильных телефона. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области. 

По данным правоохранительных органов, неизвестный мужчина 10 февраля зашел в сало на Народной улице, разбил витрину, забрал мобильные телефоны и скрылся с места происшествия. Его не смутили другие посетители и 24-летний консультант.

По факту проводится проверка, воришку пока что не удалось найти. Точная сумма ущерба пока что не известна.

Фото: Piter.TV
 



 

 

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Теги: мобильный телефон, смартфон, украл телефон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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