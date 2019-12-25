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В Интернете активизировались сайты-двойники петербургских театров
Сегодня, 12:23
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nadezhda_sib

В Интернете активизировались сайты-двойники петербургских театров

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Некоторые мошенники продают недействительные билеты.

После смягчений ограничительных мер в Петербурга в Интернете вновь активизировали сайты-двойники театров и концертных площадок, предупредили в пресс-службе комитета по культуре.

Ресурсы маскируются под официальные сайты и предлагают петербуржцам и гостям города приобрести недействительные билеты под видом настоящих. Еще один вариант — выкупленные ранее со значительной наценкой.

В декабре 2020 мошенникам удалось обмануть жительницу Ленобласти на 12 тыс. рублей. Комитет поддержал заявление женщины в правоохранительные органы.

Перед покупкой следует внимательно изучать название сайта и его структуру. На официальном сайте любого государственного учреждения культуры всегда можно найти информацию о полном и сокращенном наименовании организации, месте нахождения, почтовом адресе, сведения об учредителе и учредительные документы и так далее. Кроме того, список официальных сайтов театров можно найти здесь.

Фото: Piter.TV

 

 

Теги: мошенники, сайты-двойники, театры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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