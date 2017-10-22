"Сайлент Хилл 3" можно снимать в Краснодарском крае

Из-за горения травы, дорогу в Темрюке заволокло непроглядным дымом

Новую серию известного фильма ужасов "Сайлент Хилл" можно снимать в Краснодарском крае. Из-за непроизвольного горения травы вдоль дорог в города Темрюк, автомобилисты едут во мглу на свой страх и риск.

Водителю, который снял видео на свой регистратор, не очень повезло, из дыма неожиданно возникли белые "Жигули", которые он не успел объехать. На удивление, "Жигули" стояли посередине дороги без водителя.

Куда пропал водитель и почему он оставил свой транспорт посередине дороги остается загадкой. Впереди виднеются еще несколько машин, вероятно еще одна авария.

Видео: instagram/ lifehumor__