Сахалинка продала в Петербурге телефон, украденный у пьяного знакомого

В ночь со 2 на 3 декабря 2023 года мужчина проводил время в компании товарищей, в числе которых и была подозреваемая.

Жительница Южно-Сахалинска украла у приятеля телефон и продала его после своего переезда в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

За помощью в полицию обратился 36-летний житель областного центра. Правоохранители выяснили, что к краже гаджета может быть причастна 48-летняя знакомая заявителя. В ночь со 2 на 3 декабря 2023 года мужчина проводил время в компании товарищей, в числе которых и была подозреваемая.

Женщина, воспользовавшись тем, что потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, похитила оставленный им в комнате сотовый телефон и скрылась.

Фото: Piter.TV