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В Петербурге на улице Садовой движение ограничат съемки документального фильма
Сегодня, 13:54
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Shdaria
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В Петербурге на улице Садовой движение ограничат съемки документального фильма

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Садовую улицу займет ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов".

В Санкт-Петербурге из-за съмок фильма временно перекроют участок на Садовой улице. Об этом стало известно от пресс-службы комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Движение транспортных средств будет закрыто на участке от набережной реки Фонтанки до площади Тургенева с 22 часов 16 октября до 6 часов 17 октября. Известно, что на этом месте ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов" будет снимать картину "Легенды Петербурга. Ключ времени". Напомним, ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове полностью перекроют движение.

Фото: krti.gov.spb

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Категории: Новости СПб Лента новостей

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