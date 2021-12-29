Садовники приступили к разработке цветочного оформления Петербурга в этом году

Всего в этом году город украсят более 67 видов и 100 сортов однолетних растений.

Садовники комитета по благоустройству приступили к разработке проектов цветочного и художественно-ландшафтного оформления Петербурга в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

По традиции к весне город украшают виолы. В этом году Петербург украсят 506,8 тысяч виол. Всего в этом году город украсят более 67 видов и 100 сортов однолетних растений. Вместе с традиционно популярными однолетниками в оформлении петербургских клумб можно будет увидеть кохию веничную, капусту декоративную, немезию, цинию, целлозию, гацанию, гибискус клинолистный, портулак, иберус, алисум, пеларгонию и не только.

При разработке специалисты используют в том числе исторические материалы по садово-парковому искусству с устройством классических цветников. Также они продумывают новые ландшафтные решения с применением геопластики, инертных материалов, топиарных и вертикальных конструкций.

Ранее мы писали, что в парке Строителей срубили пять вязов. Так было нужно.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга