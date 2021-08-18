Садовники Петербурга представили хит-парад овощных культур этой весны

За первое место борются перец и томаты.

Наступила весенняя пора, и дачники уже задумались о том, что высаживать на грядки. В садово-парковых предприятиях Петербурга, где есть оранжереи и выращиваются овощные культуры, уже фиксируют начало сельскохозяйственного ажиотажа. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

В Калининском садово-парковом хозяйстве уже составили предварительный рейтинг овощных культур по популярности среди петербургских дачников. За первое место борются перец и томаты. Огурцы уверенно входят в тройку лидеров. Далее следует зелень – петрушка и сельдерей. Замыкают рейтинг кабачки и тыква.

При этом основной профиль городских теплиц – рассада для цветочного оформления города. В самом конце апреля первой на улице Петербурга появится виола. За ней пойдут тагетис, алиссум, агератум, цинерария, петуния и другие. Всего в Петербурге высадят около 5 млн цветов.

Ранее стало известно, что на 1,5 млн штук увеличится производство цветов в Ленобласти в 2022 году.

Видео: пресс-служба Комитета по благоустройству