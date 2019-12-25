Специально к 8 марта на 4% были увеличены посадки тюльпанов.

На 1,5 млн штук увеличится производство цветов в Ленобласти в 2022 году. Специально к 8 марта на 4% были увеличены посадки тюльпанов, на 25% увеличат в марте отгрузку продукции в торговые сети областные производители роз. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Также ленинградские цветоводы занимаются собственной селекцией. Особой популярностью пользуется, выведенный в 47 регионе, сорт белых роз "Валентина ленинградская". Цветоводы уже могут обращаться в регион за сортовыми саженцами роз.

В Ленобласти выращиванием цветов занимаются шесть тепличных хозяйств, из них три хозяйства выращивают розы, три – луковичные цветы (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) и одно хозяйство – и розы, и тюльпаны.

Объем производства роз в 2021 году составил 34,9 млн штук (104,5% к 2020 году), тюльпанов – 4,6 млн штук, нарциссов, гиацинтов и прочих цветов ― 131 тысяча штук, рассады цветочных культур – 4,3 млн штук.

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Фото: пресс-служба регионального правительства