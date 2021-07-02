Сады и парки Петербурга закрыты со вчерашнего дня из-за ветра

Ограничение вряд ли снимут завтра. В городе ожидается непогода.

Сады и парки Петербурга с 29 октября закрыты. Власти запретили посещать зеленые зоны из-за шторма, который минувшей ночью повалил деревья в городе. Напомним, порывы ветра достигали 23 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству города.

Так, например, сегодня не работают парки ГМЗ "Петергоф". Добавим, что ограничение вряд ли снимут завтра. В городе ожидается непогода. Вновь подует сильный ветер.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 31 октября выпадет мокрый снег и появится гололедица.

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