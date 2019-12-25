Сад Дружбы на Литейном проспекте пообещали благоустроить

Однако в этом году планируется только разработать документацию.

Piter.TV получил ответ на запрос о судьбе Сада Дружбы на Литейном проспекте. Ранее жители Центрального района пожаловались, что беседка в саду выглядит заброшенной, там постоянно собираются бездомные и любители алкоголя.

Администрация района сообщила, что в 2020 году планирует завершить разработку проектно-сметной документации по благоустройству сада. Проекты пообещали обсудить с жителями Центрального района. Когда и каким образом планируется облагородить беседку, пресс-служба администрации не уточнила.

Фото: Piter.TV