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Сад Дружбы на Литейном проспекте пообещали благоустроить
Сегодня, 18:12
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Сад Дружбы на Литейном проспекте пообещали благоустроить

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Однако в этом году планируется только разработать документацию.

Piter.TV получил ответ на запрос о судьбе Сада Дружбы на Литейном проспекте. Ранее жители Центрального района пожаловались, что беседка в саду выглядит заброшенной, там постоянно собираются бездомные и любители алкоголя.

Администрация района сообщила, что в 2020 году планирует завершить разработку проектно-сметной документации по благоустройству сада. Проекты пообещали обсудить с жителями Центрального района. Когда и каким образом планируется облагородить беседку, пресс-служба администрации не уточнила.

Фото: Piter.TV

Теги: благоустройство, литейный проспект, сад дружбы, центр спб
Категории: Районы Петербурга, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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