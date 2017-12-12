Саакашвили заподозрили в употреблении кокаина

Бывший губернатор Одесской области странно вел себя в суде.

В сети появилось видео с судебного заседания Печерского районного суда, где рассматривалось дело бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Автор ролика предположил, что подсудимый принял перед заседанием наркотики.

На кадрах видео заметно, что Саакашвили приглаживает волосы, смотрит удивленно по сторонам, смахивает с себя пылинка, в конечном счете, он и вовсе засыпает. Тем не менее, доказательств в пользу данного предположения предоставлено не было.

По итогам заседания Саакашвили отпустили из зала суда под поручительство депутатов Верховной рады.

Видео: YouTube / OLESHKO