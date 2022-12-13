С закрытого перевала в Узбекистане эвакуировали порядка 400 человек

По данным МЧС, в ночь на 4 января из-за снегопада временно закрыли международную автомагистраль А-373.

В среду, 4 января, "Узбекские железные дороги" эвакуировали 400 человек, которые застряли на перевале Камчик, закрытом из-за снегопада. Их вывозили на специальном поезде, пишет пресс-служба железнодорожной компании.

По данным МЧС, в ночь на 4 января из-за снегопада временно закрыли международную автомагистраль А-373. Был создан оперативный штаб по эвакуации застрявших в пути людей.

В пресс-службе уточнили, что организовали специальный поезд №902 сообщением "Ангрен – Орзу – Пап" для пассажиров, оказавшихся на подступах перевала. Эвакуация людей продолжается.

Через перевал Камчик проходит единственная автомобильная дорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей автодорога на перевале периодически закрывается.

Фото: Piter.tv

