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С закрытого перевала в Узбекистане эвакуировали порядка 400 человек
Сегодня, 10:57
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С закрытого перевала в Узбекистане эвакуировали порядка 400 человек

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По данным МЧС, в ночь на 4 января из-за снегопада временно закрыли международную автомагистраль А-373.

В среду, 4 января, "Узбекские железные дороги" эвакуировали 400 человек, которые застряли на перевале Камчик, закрытом из-за снегопада. Их вывозили на специальном поезде, пишет пресс-служба железнодорожной компании.

По данным МЧС, в ночь на 4 января из-за снегопада временно закрыли международную автомагистраль А-373. Был создан оперативный штаб по эвакуации застрявших в пути людей.

В пресс-службе уточнили, что организовали специальный поезд №902 сообщением "Ангрен – Орзу – Пап" для пассажиров, оказавшихся на подступах перевала. Эвакуация людей продолжается.

Через перевал Камчик проходит единственная автомобильная дорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей автодорога на перевале периодически закрывается. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: перевал, узбекистан, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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