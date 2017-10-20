С вечера пятницы синоптики обещают первые заморозки в Петербурге

Температура воздуха опустится ниже нуля уже вечером в пятницу, также заморозки ожидаются и в течение субботнего дня.

Главное управление МЧС предупреждает петербуржцев и гостей города о первых заморозках в городе. Как передает ФГБУ "Северо-Западное УГМС", уже вечером в пятницу температура опустится ниже нуля. В субботу температура будет колебаться от нуля до двух градусов. В пригородах Северной столицы температура и вовсе опустится ниже нуля: обещают до -3 градусов ночью.

Если на дорогах окажется вода от осадков или помывки, то утром город ждет первый день жестянщика в этом году. МЧС предупреждает горожан о необходимости соблюдать осторожность.

Водителей просят заранее тормозить перед переходами. А также вовремя включать поворотники. При движении стоит соблюдать увеличенную дистанцию.

Пешеходам напоминают, что у машин в гололед увеличенный тормозной путь. Поэтому не стоит выбегать на переходы. И тем более пытаться пересечь дорогу в неположенном месте, так как это становится еще опаснее, чем при обычной погоде.

Фото: ФГБУ "Северо-Западное УГМС"