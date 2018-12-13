На улицах города работают 433 единицы спецтехники и 929 работников ручного труда.

С улиц города на Неве за неделю вывезли 490 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Кроме того, с 20 по 26 мая для помывки магистралей Северной столицы использовано 31,5 тысячи кубометров воды.

В ведомстве заявили, что с начала весны дорожники использовали для мойки и полива 403 тысячи кубометров воды.

Так, в минувшую неделю петербургские дворники отработали почти 8 тысяч смен, а дорожные предприятия вывели 5,7 тысяч смен техники.

В данный момент, на улицах Петербурга работают 433 единицы спецтехники и 929 работников ручного труда.

Ранее мы сообщали о том, что алиментщик из Санкт-Петербурга заплатил 3 миллиона рублей, чтобы продать недвижимость

Фото:Комитет по благоустройству