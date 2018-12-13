С улиц города на Неве за неделю вывезли 490 тонн мусора. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.
Кроме того, с 20 по 26 мая для помывки магистралей Северной столицы использовано 31,5 тысячи кубометров воды.
В ведомстве заявили, что с начала весны дорожники использовали для мойки и полива 403 тысячи кубометров воды.
Так, в минувшую неделю петербургские дворники отработали почти 8 тысяч смен, а дорожные предприятия вывели 5,7 тысяч смен техники.
В данный момент, на улицах Петербурга работают 433 единицы спецтехники и 929 работников ручного труда.
Ранее мы сообщали о том, что алиментщик из Санкт-Петербурга заплатил 3 миллиона рублей, чтобы продать недвижимость
Фото:Комитет по благоустройству
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