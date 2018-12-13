Алиментщик из Санкт-Петербурга заплатил 3 миллиона рублей, чтобы продать недвижимость

За неуплату судебный пристав выставила запрет на регистрацию его авто, дома и земельного участка.

Житель Петербурга был вынужден заплатить огромный штраф, чтобы продать недвижимость. Погасить задолженность заставили судебные приставы. Об этом сообщает "Газета.СПБ".

Бизнесмен задолжал по алиментам в пользу двух своих детей почти три миллиона рублей. За неуплату судебный пристав выставила запрет на регистрацию его авто, дома и земельного участка. Чтобы продать землю 47-летнему предпринимателю, пришлось заплатить задолженность в размере 2 миллионов 856 тысяч рублей.

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