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Алиментщик из Санкт-Петербурга заплатил 3 миллиона рублей, чтобы продать недвижимость
Сегодня, 18:45
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Rybka123

Алиментщик из Санкт-Петербурга заплатил 3 миллиона рублей, чтобы продать недвижимость

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За неуплату судебный пристав выставила запрет на регистрацию  его авто, дома и земельного участка.

Житель Петербурга был вынужден заплатить огромный штраф, чтобы продать недвижимость. Погасить задолженность заставили судебные приставы. Об этом сообщает "Газета.СПБ"

Бизнесмен задолжал по алиментам в пользу двух своих детей почти три миллиона рублей. За неуплату судебный пристав выставила запрет на регистрацию  его авто, дома и земельного участка. Чтобы продать землю 47-летнему предпринимателю, пришлось заплатить  задолженность в размере 2 миллионов 856 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, как со счетов подрядчиков "Метростроя" списали деньги в пользу строителей.

Фото: открытые источники 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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