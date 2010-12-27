За первую неделю мая с улиц Петербурга вывезли 700 тонн мусора

Уборка города перед Днем Победы проходила в дневные и в ночные часы.

За первую майскую неделю дорожные предприятия Петербурга вывезли почти 7 тысяч тонн мусора. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству города.

Уборка города перед Днем Победы проходила в дневные и в ночные часы. За первую неделю подметальные вакуумные машины работали около 1095 смен. За неделю вывезли 7 тысяч смета и более 700 тонн мусора. В Петербурге также потратили 47 тысяч кубометров воды для мытья дорог и тротуаров.

В целом, с начала весны на генеральную уборку Петербурга ушло более 250 тысяч кубометров воды. Рабочие дорожных предприятий избавились от 38 тысяч тонн загрязнений. Перед Днем Победы, 8 мая, на улицах Северной столицы работают около 500 единиц уборочной техники.

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