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За первую неделю мая с улиц Петербурга вывезли 700 тонн мусора
Сегодня, 12:14
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alexandra08
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За первую неделю мая с улиц Петербурга вывезли 700 тонн мусора

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Уборка города перед Днем Победы проходила в дневные и в ночные часы.

За первую майскую неделю дорожные предприятия Петербурга вывезли почти 7 тысяч тонн мусора. Об этом 8 мая сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству города.

Уборка города перед Днем Победы проходила в дневные и в ночные часы. За первую неделю подметальные вакуумные машины работали около 1095 смен. За неделю вывезли 7 тысяч смета и более 700 тонн мусора. В Петербурге также потратили 47 тысяч кубометров воды для мытья дорог и тротуаров.

В целом, с начала весны на генеральную уборку Петербурга ушло более 250 тысяч кубометров воды. Рабочие дорожных предприятий избавились от 38 тысяч тонн загрязнений. Перед Днем Победы, 8 мая, на улицах Северной столицы работают около 500 единиц  уборочной техники.

Фото: pixabay.com

Теги: городская среда спб , мусор спб , новости питера , уборка города спб
Категории: Новости СПб

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