За неделю дорожные службы убрали в Петербурге более 100 тысяч кубометров снега

В Петербурге за неделю дворники и снегоуборочные машины вывезли свыше 100 тысяч кубометров снега.

С 8 по 14 января в Петербурге убрано более 100 тысяч кубометров снега. За весь зимний период с улиц города вывезено около 530 тысяч кубометров. Данные сведения поступили из пресс-службы Комитета по благоустройству.

Отмечается, что для достижения данного результата было задействовано 9,3 тысяч техники,а дворники отработали свыше 9,2 тысяч смен. Специалисты отметили, что с начала декабря в городе на Неве выпало 62 сантиметра снега.

В настоящее время уборка продолжается. Также дороги и тротуары посыпаются раствором против обледенения.