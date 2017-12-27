Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
За неделю дорожные службы убрали в Петербурге более 100 тысяч кубометров снега
Вчера, 15:25
0
lesjasap
411

За неделю дорожные службы убрали в Петербурге более 100 тысяч кубометров снега

0
 
 

В Петербурге за неделю дворники и снегоуборочные машины вывезли свыше 100 тысяч кубометров снега.

С 8 по 14 января в Петербурге убрано более 100 тысяч кубометров снега. За весь зимний период с улиц города вывезено около 530 тысяч кубометров. Данные сведения поступили из пресс-службы Комитета по благоустройству.
 
Отмечается, что для достижения данного результата было задействовано 9,3 тысяч техники,а дворники отработали свыше 9,2 тысяч смен. Специалисты отметили, что с начала декабря в городе на Неве выпало 62 сантиметра снега. 
 
В настоящее время уборка продолжается. Также дороги и тротуары посыпаются раствором против обледенения. 
Теги: дорожные службы , комитет по благоустрйству , снег , уборка
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5