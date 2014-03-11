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С танкера "Волгонефть 239" эвакуировали всех 14 членов экипажа

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Из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий", чтобы эвакуировать людей.

С танкера "Волгонефть 239" эвакуировали всех 14 членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 14 декабря в Керченском проливе. Танкер с мазутом сел на мель после того, как получил повреждение из-за шторма. Экипаж запросил помощь. Из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий", чтобы эвакуировать людей. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов, принимаются меры по его ликвидации.

Ранее мы сообщали, что в Вологодской области спасли провалившуюся под лед лосиху.

Видео: МЧС России

Теги: керченский пролив, мчс россии, танкер, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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