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С сентября начнется аттестация гидов и экскурсоводов в Петербурге
Сегодня, 20:57
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С сентября начнется аттестация гидов и экскурсоводов в Петербурге

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Аттестация подразумевает обучение гидов-переводчиков, проводников и экскурсоводов и прохождение аттестационного экзамена на базе Городского туристско-информационного бюро.

С сентября 2022 года в Петербурге и по всей стране вводят аттестацию для гидов и экскурсоводов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Аттестация подразумевает обучение гидов-переводчиков, проводников и экскурсоводов и прохождение аттестационного экзамена на базе Городского туристско-информационного бюро.

По словам представителей аттестованных для обучения экскурсоводов организаций, после корректировки закона спрос на их услуги вырос. При этом цифры еще несравнимы с пятью тысячами гидов, работающих в городе. Добавим, что переаттестацию экскурсоводы должны будут проходить каждые пять лет.

Фото: pexels 
 

Теги: гид, обучение, экзамен, экскурсовод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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