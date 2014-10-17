С сентября начнется аттестация гидов и экскурсоводов в Петербурге

С сентября 2022 года в Петербурге и по всей стране вводят аттестацию для гидов и экскурсоводов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Аттестация подразумевает обучение гидов-переводчиков, проводников и экскурсоводов и прохождение аттестационного экзамена на базе Городского туристско-информационного бюро.
По словам представителей аттестованных для обучения экскурсоводов организаций, после корректировки закона спрос на их услуги вырос. При этом цифры еще несравнимы с пятью тысячами гидов, работающих в городе. Добавим, что переаттестацию экскурсоводы должны будут проходить каждые пять лет.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все