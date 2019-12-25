Мужчины вели себя вызывающе, оскорбляя экипаж и пассажиров.

В аэропорту Хабаровска с самолета на Новосибирск сняли 2 неадекватных пассажиров.

ТАСС со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщает, что с самолета Хабаровск - Новосибирск сняли двух пьяных дебоширов. Поднявшись на борт, мужчины повели себя вызывающе и агрессивно. Они громко кричали, оскорбляя, в том числе нецензурно, других пассажиров и членов экипажа.

Жителей Кемеровской области 37 и 38 лет сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Правонарушителям грозит административный арест сроком до 15 суток.

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