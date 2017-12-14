С пятницы на Большеохтинском мосту запускают реверсивное движение

С пятницы, 15 декабря, на Большеохтинском мосту начнет работать новая схема дорожного движения. Потоки будут пускать реверсивно, в зависимости от времени.

С восьми утра в пятницу, 15 декабря, на Большеохтинском мосту запускают реверсивное движение. Направление полос будут менять в зависимости от времени суток. Сейчас переправа разделена на пять полос. Центральную приспособили для переменного движения. Ее выделили разметкой 1.9 и светоотражающими элементами. На всей длине моста установлены трехсекционные реверсивные светофоры и специальные дорожные знаки.

С 06.00 до 15.00 с понедельника по четверг (до 14.00 по пятницам, до 16.00 по выходным) центральная полоса работает от Красногвардейской площади в сторону Тульской улицы. Затем до полуночи по реверсивной полосе движение будет идти в обратном направлении (от Тульской до Красногвардейской). С полуночи до шести утра движение по особой полосе будет закрыто.