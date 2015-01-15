С понедельника усиливается автобусный маршрут в Красногвардейском районе

Транспортная доступность ЖК "Новая охта" должна увеличиться.

С понедельника, 18 октября, усиливается автобусный маршрут №177 в Красногвардейском районе города. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Выяснилось, что с этого дня на 177-й маршрут выходят дополнительно три автобуса. Как отмечают в Смольном, жители ЖК "Новая Охта" теперь будут проводить меньше времени на остановках в ожидании общественного транспорта. Автобусы связывают ЖК со станциями метро "Гражданский проспект" и "Академическая".

Фото: Piter.tv