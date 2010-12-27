С помощью интернета жители Петербурга смогут узнать о сроках отключения воды

Приложение работает на официальном сайте "Теплосети", однако на данный момент источник не работает.

В Петербурге стартовал новый интернет-сервис, с помощью которого жители Северной столицы смогут узнать график отключения горячей воды. Приложение запустила АО "Теплосеть Петербурга". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Для информации достаточно ввести адрес места жительства, чтобы получить данные о предстоящем отключении горячей воды. Сервис запущен на официальном сайте городской теплосети. В базу были внесены более десяти тысяч зданий.

Ранее стало известно, что в Петербурге отключат от теплоснабжения медучреждения, больницы и школы.

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