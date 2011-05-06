С полок петербургских аптек исчезли жизненно важные лекарства

Речь идёт о дефиците 43 наименований, в том числе препаратов, необходимых для непрерывной терапии.

Всероссийский союз пациентов направил письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко РФ и губернатора Петербурга Александра Беглова. С начала года в Петербурге больные редкими заболеваниями не могут получить жизненно важные препараты. По некоторым данным, лекарства уже находятся на складах, но в аптеках их не выдают. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Речь идёт о дефиците 43 наименований, в том числе препаратов, необходимых для непрерывной терапии. Всероссийский союз пациентов считает, что проблема кроется не в дистрибьюторах, а в бюрократии.

У комитета здравоохранения Петербурга одна версия, у министерства здравоохранения — другая. Как мы понимаем, они не могут обменяться какими-то бумагами. Юрий Жулёв, сопредседатель Всероссийского союза пациентов

О том, что проблема дефицита лекарств в Петербурге стоит остро, говорит и Владимир Березин, представитель Всероссийского общества гемофилии (ВОГ) в СЗФО. При этом, по его словам, в Ленобласти нет проблем с рецептурным отпуском лекарственных препаратов, связанных с лечением гемофилии.

Ранее из петербургских аптек пропали градусники.

Фото: Piter.tv