Куда пропали ртутные градусники из петербургских аптек?

Piter.TV проанализировал аптечные склады и поговорил с врачом-терапевтом об исчезновении привычных термометров.

Еще в начале пандемии коронавируса в аптеках Петербурга начали скупать не только нужные всем медицинские маски и антисептики, но и градусники. Инфракрасные термометры появились почти во всех городских организациях и магазинах, где температуру измеряли сотрудникам и посетителям, а цифровые и ртутные, что подешевле, – дома у подстраховавшихся горожан. Наибольшую популярность в это непростое время снискали именно электронные приборы, способные быстро дать результат. Но куда исчезли из петербургских аптек старые добрые ртутные градусники?

Поисковые системы интернета с осени 2020 года фиксируют повальные запросы горожан о ртутных градусниках: люди интересуются, где можно купить дешевый, но точный стеклянный прибор. Вероятно, современные бесконтактные или одноразовые термометры не вызвали у людей столько доверия, как их ртутный предшественник, или показались слишком дорогими. Однако найти традиционный прибор в аптеках оказалось непросто.

Беглая проверка сайтов нескольких петербургских аптек показала, что ртутные градусники пока остаются в небольшом запасе в некоторых компаниях, правда, цена на приборы значительно выросла: если еще год назад градусник можно было купить примерно за 150 рублей, то сейчас средняя стоимость товара составляет порядка 500 рублей. При этом за термометрами приходится охотиться: в наличии градусники остаются в единичных аптеках. Зайти за прибором как за аскорбинкой или таблетками от кашля в первый попавшийся филиал не получится.

Пока половина городских аптек еще может продать петербуржцам ртутные градусники, оставшиеся предлагают лишь запасные варианты. Аптека "Фиалка" рекомендовала горожанам купить термометры без ртути или современные инфракрасные приборы, аптека "Для бережливых" вовсе не смогла похвастаться запасами градусников: там в наличии остался только дорогой бесконтактный прибор на весь город. Поисковик аптеки "Озерки" смог предложить покупателям из Петербурга лишь одну марку ртутного градусника, имеющегося в наличии, а запасы оставшихся двух десятков наименований у компании полностью опустели на петербургских складах. В "Вите" от градусника осталась одна надежда: термометр подписан многообещающим "товар в пути", но сколько времени аптека ждет и будет ждать завоз прибора, неизвестно. В ассортименте, однако, есть несколько наименований цифровых градусников.

Еще одним вариантом для желающих заполучить ртутные градусники пока остаются площадки известных интернет-магазинов: такие термометры есть в продаже на OZON, Wildberries, Aliexpress. На китайской платформе градусники можно приобрести почти в пять раз дешевле, чем в петербургской аптеке. В комментариях одного из магазинов Aliexpress заметно, что ажиотаж на прибор не стихает – россияне скупали градусники в течение всей осени и декабря, заказов не убавилось и в январе.

Терапевт и доцент кафедры клинической фармакологии медуниверситета им. И.И.Мечникова Ольга Соловьева считает, что к "изгнанию" ртутных термометров из продажи привела их хрупкость и токсичность. В разговоре с Piter.TV врач напомнила, что стеклянный градусник легко разбить по неосторожности, а рассыпавшиеся шарики ртути могут привести к отравлению.

Ртутные градусники точны, но, к сожалению, легко бьются и разливают токсичную ртуть, а это приводит к проблемам. Я думаю, это основная причина, почему градусники выводят из оборота. К тому же, сейчас они дороже электронных. терапевт Ольга Соловьева

В качестве замены уже раритетным ртутным градусникам медик советует купить цифровые термометры. Прибор в пластиковом корпусе и с металлическим наконечником можно привычно поместить под мышку, результат появится быстрее. К тому же, материал корпуса делает термометр более устойчивым к падениям. Ольга Соловьева подчеркнула, что любые контактные градусники надежнее бесконтактных, поскольку дают точные показатели. Дистанционные приборы, которые можно увидеть у сотрудников аэропорта, магазинов и больниц, показывают только ориентировочную температуру.

По мнению терапевта, учреждениям здравоохранения ртутные градусники по-прежнему нужны: они самые точные, и медики до сих пор их используют. Стоит отметить, что ртутные градусники в больницах и поликлиниках живут гораздо дольше – врачи аккуратнее их используют и безопасно хранят. А вот простые граждане без ущерба наблюдениям за здоровьем могут заменить ртутный прибор упомянутым цифровым.

Мы потеряем не очень много. В учреждениях, конечно, нужно оставить ртутные градусники, они самые точные. Исчезновение таких термометров из больниц было бы неправильным. А для бытового использования вполне подойдут электронные девайсы. терапевт Ольга Соловьева

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Фото: Piter.TV