В Ленобласти напомнили о действиях при разбившемся ртутном градуснике

Последствия можно избежать, если действовать быстро.

ГУ МЧС по Ленинградской области обратилось к жителям региона с напоминанием о правилах поведения в случае, если разбился ртутный градусник. Несмотря на токсичность паров ртути, негативные последствия можно свести к минимуму, если быстро и правильно провести необходимые мероприятия.

В частности, МЧС предостерегает от следующих действий: открывать окно до уборки ртути: проветривание до сбора ртути опасно; выбрасывать осколки в мусоропровод; подметать пол, так как это приведёт к разбиванию ртути на мелкие части, которые трудно собрать; использовать пылесос, потому что он распылит ртуть по помещению и станет источником дополнительного загрязнения; смывать ртуть в канализацию: металл осядет в трубах, что затруднит его извлечение.



Правильный порядок действий при разливе ртути:

Наденьте резиновые перчатки.

Соберите ртуть влажной газетой для крупных частиц и пластырем для мелких, используя шприц или пипетку.

Поместите собранную ртуть в герметичный контейнер.

Проведите уборку с использованием раствора соды и мыла или марганцовки.

Свяжитесь с МЧС по номеру 112 или местной санитарной службой.

Примите меры для защиты своего здоровья: переоденьтесь, почистите зубы, прополощите рот и горло, примите активированный уголь.

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Фото: pxhere