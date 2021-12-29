"Теплосеть" с опережением завершила ремонт на Дровяной улице

С опережением нормативных сроков закончены ремонтные работы в Адмиралтейском районе

В три часа дня во вторник, 11 января, специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" с опережением сроков завершили ремонтные работы на трубопроводе по адресу улица Дровяная, дом 6. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За время ремонта заменили более семи метров ненадежного трубопровода, провели необходимую диагностику и подключили новый участок. Систему отопления переведена в штатный режим.

К работам привлекли 13 аварийно-ремонтных бригад в составе 55 человек и 16 единиц техники.

Отмечается, что при отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

Фото: Piter.tv