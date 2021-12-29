С недобросовестными подрядчиками фонд капитального ремонта расторгнет контракты

Компании, которые не исполняют свои обязанности, попадают в список недобросовестных поставщиков услуг. После этого они больше не смогут попасть на стройки, финансируемые на средства фонда.

В среду, 16 февраля, стало известно, что фонд капитального ремонта начала расторгать контракты с несколькими подрядчиками. Последние не выполняли обязательства по исполнению программы капремонта.

Как рассказали в пресс-службе вице-губернатора Анатолия Повелия, фонд расторгает контракты с ООО "УНР-398" и ООО "Альянс". Компании не выполняли капремонт крыш и замену инженерных сетей более чем на 20 адресах.

ООО "УНР-398" работало в домах 35-37, литера А, по Гороховой улице, 141, литера А, по набережной Обводного канала и дома 18, литера А, по улице Фаворского. Отметим, что до 15 марта расторгнут контракты с ООО "Альянс", которая занималась работами в Адмиралтейском и Приморском районах. Новые аукционы будут объявлены, предположительно, 15 марта 2022 года.

Добавим, что компании, которые не исполняют свои обязанности, попадают в список недобросовестных поставщиков услуг. После этого они больше не смогут попасть на стройки, финансируемые на средства фонда.

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Фото: Piter.tv

