С начала зимы в Ленинградской области вывезли полмиллиона кубометров снега

Сейчас в работе заняты 4455 сотрудников и 1355 единиц спецтехники.

В понедельник, 14 февраля, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что на данный момент в регионе улицы убирают 4 455 сотрудников и 1 355 единиц спецтехники.

В комитете по ЖКХ уточнили, что с начала зимы в регионе убрали и вывезли 517 тысяч кубометров снега, а часть пока дожидается вывоза на специальные площадки.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что такой высоты снежного покрова не было уже давно: сегодня в Тихвине – 74 см, в Бокситогорске – 71, в Выборге – 81, в Лодейном Поле – 79.

Фото: Piter.tv