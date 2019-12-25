С начала сезона клещи покусали пять человек в Ленобласти

В Тосненском районе зафиксировали два случая нападения.

С начала сезона в Ленинградской области клещи напали на пятерых человек. Об этом 21 апреля рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В Тосненском районе зафиксировали два случая нападения. Остальные были в Выборгском, Всеволожском и Ломоносовском районах. Одного из пяти укусивших проверили и не выявили ни энцефалита, ни боррелиоза.

Лучшим способом защиты остается прививка. В 2022 году в Ленобласти планируется поставить прививку 71 тыс. местных жителей, 52 тыс. из которых будут дети.

Ранее мы писали, что петербуржцы стали встречать ежей на Елагином острове. Посетителей просят не трогать ежей.

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