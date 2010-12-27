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С начала рабочей недели в Петербурге прекратятся осадки и похолодает
Сегодня, 14:06
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nadiputintseva
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С начала рабочей недели в Петербурге прекратятся осадки и похолодает

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К концу недели снова потеплеет. Прогнозируют осадки в виде мокрого снега.

С 11 декабря в городе на Неве воцарится погода преимущественно без осадков, сообщил заведующий бюро погоды РГГМУ Юрий Куткевич.

Вместе с мокрым снегом из Петербурга ненадолго уйдет и сравнительное тепло. Температура воздуха понизится до 2-5 градусов мороза. С похолоданием, на дорогах города ожидается гололедица.

В середине будет усиление южного ветра и повышение температуры до плюс 1-3 градусов. В конце недели снова пройдет мокрый снег с дождем.

Атмосферное давление упадет и будет держаться ниже нормы. 

Теги: в петербурге гололед , новости спб , погода 11 декабря , погода на неделю , снег
Категории: Картина дня Новости СПб

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