Петербурженка получила тяжелые травмы после падения на льду

Женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы.

24 ноября в Петербурге у дома 2 по улице Аккуратова 41-летняя петербурженка упала на льду, в результате чего получила тяжелые травмы. Об этом стало известно Piter.TV.

Женщину госпитализировали в удовлетворительном состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы. Сейчас ее обследуют в приемном покое.

О первых жертвах гололеда стало известно неделю назад, 16 ноября. За один день за помощью к сотрудникам медицинских учреждений обращались и молодые люди, и пенсионеры.

В частности, на Пискаревском проспекте упала пенсионерка и получила черепно-мозговую травму, сотрясения и подозрение на ушиб мозга. Еще одна пострадавшая поскользнулась во время перехода Васнецовского проспекта, ей диагностированы ушибы. Кроме того, в больницу обратился 23-летний петербуржец, упавший на Поклонногорской улице. Он получил перелом двух лодыжек. На улице Дыбенко пострадал 12-летний ребенок, сломавший палец.

Фото: Piter.TV