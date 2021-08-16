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С начала мотосезона в Петербурге оштрафовали более 2 тысяч байкеров
Сегодня, 17:48
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

С начала мотосезона в Петербурге оштрафовали более 2 тысяч байкеров

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В Петербурге нарушителей чаще всего ловили на Невском проспекте.

С середины апреля к ответственности привлекли 2080 мотоциклистов. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на данные мотоциклетного взвода 2-го отдельного специализированного батальона УГИБДД.

В 137 случаях у байкеров не было прав, у 124 мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД, а 54 водителя ехали на транспортном средстве без номеров. В нетрезвом состоянии было 8 человек, а один отказался проходить медосвидетельствование. 

Один из мотоциклистов находился в федеральном розыске, а двое перевозили наркотические средства. 

Чаще всего нарушителей ловили во Всеволожском и Кировском районах Ленобласти, а в Петербурге — на Невском проспекте, Васильевском острове и Московском районе. 

Фото: Pexels

Теги: байкер, мотоцикл
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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