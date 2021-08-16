С начала мотосезона в Петербурге оштрафовали более 2 тысяч байкеров

В Петербурге нарушителей чаще всего ловили на Невском проспекте.

С середины апреля к ответственности привлекли 2080 мотоциклистов. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на данные мотоциклетного взвода 2-го отдельного специализированного батальона УГИБДД.

В 137 случаях у байкеров не было прав, у 124 мотоцикл не был зарегистрирован в ГИБДД, а 54 водителя ехали на транспортном средстве без номеров. В нетрезвом состоянии было 8 человек, а один отказался проходить медосвидетельствование.

Один из мотоциклистов находился в федеральном розыске, а двое перевозили наркотические средства.



Чаще всего нарушителей ловили во Всеволожском и Кировском районах Ленобласти, а в Петербурге — на Невском проспекте, Васильевском острове и Московском районе.



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