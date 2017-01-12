С начала года в Петербург и Ленобласть ввезли более 14 тыс. тонн креветок

Вся продукция прошла ветеринарный контроль.

С начала 2021 года в Петербург и Ленобласть ввезли более 14 тыс. тонн креветок. Об этом Piter.tv рассказали в региональном управлении Россельхознадзора 3 мая. Данные подведены по итогу с 1 января по 30 апреля.

В Большом порту Петербурга ветеринарным контролем было проверено более 12,5 тыс. тонн продукции, более 1,5 тыс. тонн – в МАПП "Торфяновка", расположенном в Ленобласти.

Определились и крупнейшие поставщики креветок – Эквадор (около 4 тысяч тонн), Аргентина (почти 3 тысячи тонн) и Индия (более 2 тысяч тонн). Креветки приходили на импорт из Вьетнама, Китая, Кубы, Бангладеш и других стран. Вся продукция прошла ветеринарный контроль.

Ранее Piter.tv сообщал о том, как в грузовом терминале аэропорта Пулково инспекторы Управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 730 попугаев.

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