В Ленобласти в 2023 году ликвидировали 156 свалок

В Ленобласти продолжается борьба с несанкционированными свалками.. Всего ликвидировано 156 точек.

За год в Ленобласти удалось ликвидировать 156 свалок, общий объем которых превышал 20 тысяч кубических метров. Это в три раза меньше, чем за предыдущий год. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета государственного экологического надзора Ленобласти.

Однако по состоянию на 6 сентября в регионе остаются действующие 230 свалок общим объемом более 130 тысяч кубических метров.

Самая сложная ситуация с несанкционированными свалками наблюдается в Всеволожском районе. Там продолжают работать 75 свалок, общий объем которых составляет 18 тысяч кубических метров.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти скорректируют схемы территорий объектов обращения с отходами.

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