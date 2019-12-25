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С начала года в Центральном районе эвакуировали 73 заброшенных автомобиля
Сегодня, 15:20
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

С начала года в Центральном районе эвакуировали 73 заброшенных автомобиля

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За месяц убрали 7 брошенных машин.

В среду, 17 ноября, в администрации Центрального района сообщили, что специалисты усилили работу по эвакуации заброшенных машин. Так, только за ноябрь общими усилиями с городскими службами с улиц и дворов района удалось убрать 7 брошенных авто. 

Четыре из них теперь находятся на специализированной автостоянке, а три машины убрали владельцы, после того, как получили соответствующее уведомление. 

Отмечается, что за текущий год в районе эвакуировали 73 разукомплектованных автомобиля.

Фото: Центр.НОВОСТИ / Телеграм

Теги: заброшенное авто, петербург, центральный район
Категории: Лента новостей,

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