С начала года в Центральном районе эвакуировали 73 заброшенных автомобиля

За месяц убрали 7 брошенных машин.

В среду, 17 ноября, в администрации Центрального района сообщили, что специалисты усилили работу по эвакуации заброшенных машин. Так, только за ноябрь общими усилиями с городскими службами с улиц и дворов района удалось убрать 7 брошенных авто.

Четыре из них теперь находятся на специализированной автостоянке, а три машины убрали владельцы, после того, как получили соответствующее уведомление.

Отмечается, что за текущий год в районе эвакуировали 73 разукомплектованных автомобиля.

Фото: Центр.НОВОСТИ / Телеграм