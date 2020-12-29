С начала года пограничники Петербурга поймали 200 нарушителей

Среди них были преимущественно иностранцы.

С начала 2021 года пограничники управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти поймали уже 200 нарушителей пограничного режима. Как рассказали в пресс-службе ведомства, среди беглецов были преимущественно иностранцы.

В минувшую среду сотрудники погрануправления выявили и задержали 21 гражданина СНГ, у которых не было документов, разрешающих быть на режимной территории. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности и оштрафовали на общую сумму свыше 14 тысяч рублей, граждан выдворили за пределы пограничной зоны.

К ответственности привлекли и всех предыдущих нарушителей, пойманных с начала января. Некоторым из них досталось административное предупреждение, другим же – штраф.

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