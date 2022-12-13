С начала года петербуржцы начали активно искать новую работу

Наиболее склонны к смене работы соискатели в возрасте 26-35 лет (32%) и 36-45 лет (27%).

Стало известно, что 1,5 млн россиян начали год с поиска новой работы. Об этом сообщает 16 января HeadHunter.

В активном поиске работы 49% респондентов, еще 31% готовы рассматривать предложения. Также 2% уже предложили работу, а 1% успел выйти на новое место. Наиболее активынми оказались соискатели из Москвы (28% резюме), Петербурга (11%), Московской области (6%), Краснодарского края (4%) и Свердловской области (3%).

Чаще всего искали работу менеджерами по продажам (9%), администраторами (6%), водителями, продавцами, бухгалтерами и руководителями проектов (по 4%). Интересно, что женщины искали работу чуть чаще мужчин. Наиболее склонны к смене работы соискатели в возрасте 26-35 лет (32%) и 36-45 лет (27%).

Фото: Piter.tv

